Anche Comcast esulta per la conferma di Spider-Man nell'MCU

Alzi la mano chi non ha esultato all'annuncio dell'accordo tra Disney e Sony, insperata soluzione grazie alla quale continueremo a vedere Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Il personaggio di Tom Holland si è guadagnato le simpatie dei fan nel corso degli anni, e dirgli addio così presto non avrebbe fatto piacere a nessuno.

Il primo a gioire per la conferma è stato ovviamente lo stesso Tom Holland, che su Instagram non ha nascosto le sue emozioni nonostante negli ultimi mesi avesse più volte dichiarato di aver fiducia in Sony per qualunque film privo del supporto di Marvel. All'interprete di Peter Parker ha poi immediatamente fatto seguito la sua collega Zendaya.

Ma pare proprio che nessuno fosse poi così imparziale su questa vicenda, se addirittura la TV via cavo comincia a lanciare segnali di soddisfazione piuttosto evidenti: è accaduto in America, dove gli utenti di Comcast si sono ritrovati, nella descrizione dell'ultimo film su Spidey, un poco equivocabile 'Spider-Man: Far From Home - Almeno non è più lontano da Marvel'. Il popolare operatore via cavo aveva d'altronde già mandato segnali in tal senso negli ultimi mesi, quando la descrizione di Avengers: Endgame aveva beneficiato dell'aggiunta della frase 'L'uscita di Spider-Man dall'MCU è peggio di qualunque villain'.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: Spider-Man resta in orbita Avengers, e per un bel po' di tempo spettatori, protagonisti e servizi via cavo potranno dormire sogni tranquilli.