Comandante: di cosa parla e dove vedere in streaming il nuovo film di Pierfrancesco Favino

Dopo il miracoloso thriller poliziesco di Andrea Di Stefano L'ultima notte di Amore, disponibile su Prime Video, nei prossimi giorni arriverà in streaming anche un altro dei tanti nuovi film di Pierfrancesco Favino, ovvero Comandante di Edoardo De Angelis.

Il film, che ha aperto ufficialmente l’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, concorrendo al Leone d’Oro, è ambientato ll’inizio della Seconda guerra mondiale e ha per protagonista Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e carico di materiale bellico inglese, che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l'equipaggio italiano: scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone.

Ma è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Comandante sarà disponibile in streaming dal 13 febbraio su Paramount+. Per altri contenuti recuperate la nostra recensione di Comandante.