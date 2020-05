Coma: il trailer dello sci-fi russo è la cosa più fuori di testa che vedrete oggi

Anche stavolta, come spesso accade, il cinema russo sembra aver sfornato un vero e proprio gioiellino:Coma si mostra al pubblico dopo anni dall'ultimo aggiornamento e finalmente ecco il primo grande trailer della pellicola di Nikita Argunov. Se volete qualcosa di folle, spericolato e ricco di effetti speciali è quello che fa per voi.

La pellicola segna il debutto alla regia della Argunov, nota professionista del mondo dei VFX nella sua terra natia (e non solo) e per questo l'intero film sarà un tripudio di effetti speciali e illusioni, il tutto condito con una trama fantascientifica e dai toni a metà tra l'horror e il thriller.

Conosciuta con il nome di Coma, ma anche Koma o The Coma, la pellicola è stata già distribuita lo scorso anno in Russia e arriverà tra pochi mesi anche in Europa, ma solo in alcuni paesi selezionati non sappiamo ancora se saremo o meno tra i pochi fortunati.

La storia ruota introno ad un giovane architetto, che dopo essersi svegliato dal lungo sonno si ritrova in un mondo surreale, popolato da esseri mostruosi e in cui terra e cielo si fondono in un unica dimensione. A lui il compito di trovare una via d'uscita, se mai dovesse esistere.

Il cast sarà composto da Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova, Anton Pampushnyy, Milos Bikovic, Konstantin Lavronenko.

Nel trailer, che potrete visionare nel player in alto, sono più che evidenti le influenze dell'Inception di Christopher Nolan e dell'Upside Down di Juan Solanas e se l'anteprima è solo l'inizio quale assurda avventura ci aspetta in Coma?