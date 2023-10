Com'era la versione originale di Killers of the flower moon? Si, totalmente diversa

Com'era la versione originale di Killers of the flower moon? In breve, molto ma molto diversa dal Killers of the flower moon arrivato nei cinema italiani da questa settimana, prodotto da Apple TV+ e distribuito nel nostro paese da 01 Distribution.

Non tutti sanno infatti che Killers of the flower moon è un progetto che Martin Scorsese insegue da diversi anni (il libro di saggistica scritto dal giornalista americano David Grann, 'Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI. Una storia di frontiera', è stato pubblicato nel 2017, ma il regista aveva già iniziato a lavorare all'adattamento nel 2016) e che, di conseguenza, nel corso del tempo ha subito numerose e sostanziali modifiche.

Ad esempio, inizialmente il film venne concepito come un vero e proprio thriller poliziesco da studios hollywoodiano, quindi più canonico e piegato in favore dei gusti del grande pubblico. Ad esempio, il taglio della storia sarebbe stato quello dell'indagine dell'FBI per scoprire l'assassino degli indiani Osage, e in questa prima versione Leonardo DiCaprio fu scelto per interpretare l'agente Thomas White: il film originale avrebbe raccontato il suo arrivo in città e l'indagine relativa ai misteriosi omicidi degli indiani.

Se non fosse però che, trattandosi di una storia nota, non ci sarebbe stato un grande misterio in merito agli omicidi: "Ci siamo resi conto che stavamo raccontando il solito poliziesco comune, col lavoro delle forze di polizia e così via, ma in realtà la storia stava succedendo agli indiani, non ai bianchi", ha ricordato Scorsese nel nuovo numero della rivista Sight & Sound. "Se avessimo continuato a fare quel film, il pubblico sarebbe stato sempre un passo avanti al protagonista, perché tutti sanno che il colpevole degli omicidi fu Bill Hale. Abbiamo capito che la chiave doveva essere Molly: il libro del resto parla molto di questo legame tra lei e Bill, di come lei si sia sempre fidata di lui, senza arrivare mai a sospettare cosa stava facendo alle sua spalle."

Per questo motivo, Killers of the flower moon taglia subito la testa al toro e non fa mistero dell'identità degli assassini al centro della storia: tolta la detection (e ridimensionato il ruolo di Tom White, affidato successivamente a Jesse Plemons), rimane una ricostruzione più approfondita della vita della nazione Osage nell'Oklahoma del 1920. "Alla Paramount piaceva molto la versione originale, erano disposti a finanziare tutto il budget quella sceneggiatura. Ma è stata una mia decisione, non mi sentivo a mio agio con quell'interpretazione della vicenda. Leo un giorno mi disse: 'Si, ma qual è il cuore di questa storia?' Ci pensai un attimo e dissi: 'La relazione tra Molli e Ernest' E da lì abbiamo iniziato a riscrivere tutto il film".

