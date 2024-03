Com'è possibile che Godzilla stia in piedi sull'oceano? Ora (forse) abbiamo la risposta!

Partiamo da un presupposto: se quello che si sta guardando è un film in cui due enormi kaiju se le danno di santa ragione qualunque pretesa di realismo farebbe bene ad andarsene a spasso per un po'. La curiosità umana, però, è difficile da tenere a bada, soprattutto quando si vede un colosso come Godzilla camminare nel bel mezzo dell'oceano!

Mentre i nuovi leak sulla trama di Gozilla x Kong ci preparano al nuovo capitolo del franchise, dunque, qualcuno ha cominciato a scervellarsi sulla questione: quanto dovrebbe essere alto il nostro mastodontico mostriciattolo per riuscire a muoversi con tanta nonchalance nel mezzo di acque che arrivano a chilometri e chilometri di profondità?

Le idee che un'artista ha proposto ai fan sui social sono a dir poco spassose: si va dalla montagna sottomarina sulla quale si ergerebbe il nostro kaiju a delle scarpe dalla suola alta quanto l'Empire State Building, per non dimenticare una possibile montagna di rifiuti, un iceberg, una balena molto amichevole e, per finire, una Nuvola Speedy di Dragonballiana memoria.

Insomma, la questione è aperta: cosa ci nascondono le immagini che mostrano Godzilla camminare sulle acque dell'oceano? Qual è la verità che si cela dietro quest'incredibile abilità del nostro amico? Diteci la vostra nei commenti!