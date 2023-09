Com'è nato Rocky? Sylvester Stallone racconta le origini del personaggio e del film

Sylvester Stallone è intervenuto in questi giorni al Toronto International Film Festival e ha raccontato com'è nata la scrittura di Rocky Balboa, il personaggio che insieme a Rambo ha caratterizzato la carriera dell'attore e regista americano. Stallone ha descritto il periodo nel quale ha lavorato alla stesura dello script.

"Ho semplicemente scritto quello che sapevo. Stavo scrivendo molto su questa piccola tipologia di ragazzo con problemi psicologici e un gran cuore. Volevo scrivere un film su un ragazzo che dice 'Non sono affatto eccezionale, non lo sarò mai. Combatto grandi combattenti. Ma voglio solo l'opportunità di andare lontano'".



Stallone scrisse la sceneggiatura di Rocky in soli tre giorni ma rimase deluso dal fatto che inizialmente i dirigenti di Hollywood abbiano mostrato poco interesse per il progetto:"Nessuno la voleva. Era anche la mia scrittura migliore. Ero giovane e avevo un'incredibile quantità di energia, l'ho scritto con foga. Ero molto entusiasta dell'intera faccenda. Avevo un debole per le strade e amavo film come Mean Streets e Marty o Fronte del porto e mi sono sentito ispirato". Inoltre, come ha raccontato lui stesso, Stallone ha dovuto vendere il cane per fare Rocky.



Noto per i suoi ruoli action come il pugile Rocky Balboa e il veterano John Rambo, Sly è consapevole di non avere le capacità di un attore shakespeariano:"Non avevo le peculiarità per essere un attore shakespeariano. È importante come artista sapere quali sono i tuoi punti di forza ma è ancora più importante conoscere i tuoi punti deboli".



Qualche giorno fa Sylvester Stallone ha indicato la sua classifica dei film di Rocky.