Com'è nato il film di Furiosa? George Miller e la genesi del prequel di Mad Max Fury Road

Dopo il nuovo poster di Furiosa: A Mad Max Saga, andiamo alla scoperta della genesi del nuovo film di George Miller, un prequel del capolavoro del 2015 Mad Max: Fury Road.

Durante la cerimonia di presentazione di Furiosa al CinemaCon, evento che ha anche assegnato al regista australiano un premio alla carriera, Miller ha spiegato che il film di Furiosa ha avuto origine già durante lo sviluppo di Fury Road: “Per raccontare la storia di Fury Road dovevamo conoscere tutto di ciò che avremmo portato sullo schermo. Non solo il retroscena di ogni personaggio, ma di ogni oggetto di scena, di ogni veicolo. Non abbiamo creato un semplice antefatto: abbiamo scritto tutta la storia di Furiosa risalente a 15 o 16 anni prima del nostro primo incontro con lei, avvenuto durante Fury Road. Allo stesso modo, abbiamo scritto anche una storia su Mad Max ambientata nell’anno prima del suo arrivo in Fury Road, e così via. Le abbiamo scritte solo per gli attori e la troupe in modo che potessero capire da dove provenivano i due personaggi principali. Quindi, dopo che Fury Road ha avuto il successo che ha avuto, ho pensato: 'Potremmo raccontare la storia di Furiosa, sembra abbastanza ricca'."

Inoltre, Miller ha promesso che Furiosa sarà un film diverso da Fury Road: "È un film diverso: come regista, non vuoi realizzare una semplice ripetizione di una tua opera precedente. Sarà straordinariamente familiare, si, ma anche molto diverso."

Furiosa uscirà il 23 maggio nelle sale italiane, distribuito da Warner Bros.

