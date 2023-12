Com'è nata la rivalità tra Mark Wahlberg e Conor McGregor?

Mark Wahlberg potrebbe essere vicino al ritiro dalla recitazione, e allo stesso tempo si è ritrovato in mezzo a una faida tra celebrità. In particolare, in una con Conor McGregor.

Conor McGregor, per chi non lo sapesse, è un lottatore di MMA appartenente alla federazione della UFC, di cui Wahlberg è investitore. Il lottatore è stato protagonista di quello che si potrebbe definire l’incontro del ventennio, tra lui e Floyd Mayweather, vinto proprio da quest’ultimo. All’epoca Wahlberg ha commentato:

“Penso che Conor entrerà in campo e subirà un paio di colpi per riuscire a darne uno. Sarà interessante vedere se riuscirà a colpire Floyd e se Floyd riuscirà a gestire quella potenza e quei pugni".

In seguito all’incontro McGregor ha provato ripetutamente ad entrare nella schiera di investitori della UFC, senza successo. Di conseguenza, il lottatore, per attirare su di sé l’attenzione, ha deciso di sfidare proprio Mark Wahlberg in un match, chiamandolo “attrice” e mettendo in palio tutte le quote della UFC di Wahlberg. Questi i post pubblicati sul suo profilo X:

“Ho deciso di sfidare l'attrice di Hollywood Mark Walhberg. Una lotta per tutte le azioni!” e poi “Sfido Mark Walhberg nuovamente. Quando Mark Wahlberg era marky mark (nome da cantante dell’attore), gli avrei comunque tirato le orecchie e mi sarei ripreso le mie quote ufc.”

Una provocazione a cui la star di Hollywood non ha mai dato seguito, ma con il business che si è creato attorno ai celebrity match, mai dire mai. Se invece non lo avete visto, qui potete trovare il trailer del nuovo film con Mark Walhberg Arthur The King.