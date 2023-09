Com'è morto il padre di Charlize Theron? 'Non mi vergogno a parlarne'

Charlize Theron è ad oggi una vera e propria stella della Hollywood contemporanea, innumerevoli sono i ruoli che l'hanno portata a garantirsi una tale fama, da quello di Furiosa nell'ultimo capitolo di Mad Max fino alla sua partecipazione al film L'avvocato del Diavolo. Di recente ha persino preso parte alla saga di Fast & Furious.

Però non è stata sempre così la vita della giovane attrice, infatti forse non in molti sanno che prima di ottenere la sua grande occasione come attrice, sfondando quindi la barriera di Hollywood, la sua non è affatto stata un'esistenza facile.

Da bambina infatti, viveva insieme ai suoi genitori in Sud Africa, in una fattoria. Quello è stato un periodo difficile in quanto si ritrovava sempre in mezzo tra sua madre e suo padre, un folle alcolizzato.

Lei stessa aveva menzionato tutto ciò durante un'intervista per NPR, affermando: "Mio padre è stato un alcolizzato per tutta la vita. Era una situazione davvero senza speranza".

Quando Charlize Theron aveva sedici anni poi, il papà avrebbe minacciato lei e sua madre, mentre era ubriaco, arrivando persino al punto di sparare loro contro. Sua mamma in seguito, per legittima difesa, ha sparato ed ucciso il marito.

Sempre durante il suo intervento la star ha dichiarato: "Nessuno di quei proiettili ci ha colpito, ma per legittima difesa mia madre ha messo fine alla cosa. Questo tipo di violenza è comune a molte famiglie, non mi vergogno a parlarne. Penso che più lo facciamo e più ci rendiamo conto che non siamo soli in tutto questo".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Atomica Bionda. Oltretutto, sapevate che Charlize Theron nega le accuse di chirurgia estetica?