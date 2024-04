Com'è divisa l'America in Civil War? Le fazioni e le mappe degli USA, spiegate bene

Oltre a consigliarvi 5 film da vedere assolutamente se avete amato Civil War, vogliamo tornare nel mondo post-apocalittico e fanta-politico creato da Alex Garland per dare maggior contesto alla 'Seconda Guerra Civile Americana' immaginata nel blockbuster A24.

La forza di Civil War è quella di non fornire spiegazioni né retroscena sul conflitto intestino scoppiato negli Stati Uniti, ma grazie all'avventura dei fotoreporter protagonisti interpretati da Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny il pubblico può farsi un'idea di quello che sta succedendo in tutta la nazione, anche negli Stati che non vengono mai mostrati.

Ad esempio, apprendiamo che in questa guerra civile la California e il Texas formano l'alleanza delle Forze Occidentali (rappresentate nel film come WF, ovvero Wester Forces): una scelta che negli USA ha fatto molto discutere, considerato che nella vita reale la California è democratica mentre il Texas è storicamente repubblicano, ma che fa capire quanto l'approccio di Alex Garland sia stato volutamente apolitico (e anche pensato per accostare posizioni contrastanti). Si intuisce che la California e il Texas siano stati i premi stati (scusate il gioco di parole) ad annunciare la Secessione contro il governo del Presidente.

Inoltre, gli stati del nord come l'Idaho e l'Oregon si uniscono alla New People's Army Alliance, formata da Idaho, Minnesota, Montana, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington e Wyoming, tutti oppositori del regime lealista come le WF. Stessa cosa con l'Alleanza della Florida, che comprende gli stati Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma e Tennessee: non è chiaro se e quanto siano alleati con California e Texas, ma in maniera indipendente stanno comunque attaccando il governo lealista, e per il Presidente rappresentano una grande minaccia vista la loro vicinanza geografica a New York e Washington.

Infine, gli Stati Uniti 'ufficiali', ovvero quelli che sono rimasti fedeli al governo del Presidente, sono Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia, West Virginia e Wisconsin. Nel finale inoltre viene rivelato che l'Alaska è considerato territorio neutrale (insieme alla Groenlandia, quest'ultima presumibilmente disposta a concedere asilo politico al Presidente).

Nella foto qui sotto potete farvi un'idea delle fazioni di Civil War e della mappa dei nuovi USA. Per altri contenuti scoprite quale sarà il prossimo film di Cailee Spaeny, interprete della giovane fotoreporter Jessie in Civil War.

