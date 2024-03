Com'è andato Quarto Potere al cinema in Italia? Il pubblico premia un classico

Quarto Potere è tornato al cinema in Italia grazie a I Wonder Classics, e nonostante i suoi ben 83 anni sul groppone il film è riuscito a fare benissimo al box office italiano.

A pochi giorni dal ritorno nelle sale, infatti, il film di Orson Welles si è confermato un successo di pubblico e di critica: con oltre 20.000 spettatori in 4 giorni di programmazione, Quarto Potere ha dimostrato di essere un’opera che ancora oggi è in grado di raccogliere grandi entusiasmi e attirare nuovo pubblico. Per questo, I Wonder Classics ha deciso di estendere la programmazione del film e portarlo anche in nuove sale su tutto il territorio nazionale.

Massimo Benvegnù, responsabile editoriale di I Wonder Classics, commenta così i risultati ottenuti: "L'entusiasmo con cui è stata accolta questa riedizione di Quarto Potere targata I Wonder ci riempie di gioia e di meraviglia. Vedere sale piene di giovani appassionati che scoprono il capolavoro di Welles, e allo stesso tempo sentire le affermazioni di cinefili storici che ritrovano un film già noto e lo riassaporano sul grande schermo come fosse la prima volta, non fa altro che dare un senso al nostro lavoro. E fa piacere constatare che si stia creando uno spazio nelle sale italiane per il cinema di repertorio, per quel patrimonio di classici da riscoprire e rivalutare. Non posso che ringraziare Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures, che ha voluto credere in questa scommessa, e tutti i colleghi che si sono impegnati a fondo per la buona riuscita di questa operazione."

Per altri contenuti scoprite di cosa parla Quarto Potere.

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su