Com'è andato il box office nel 2023? I numeri a confronto con il 2022

Com'è andato il box office nel 2023? Dopo aver dato un'occhiata ai primi ottimi dati del box office 2024, cerchiamo di capire quali risultati ha ottenuto il botteghino nel corso dell'anno appena conclusosi.

Negli Stati Uniti, anzi più precisamente in Nord-America (un mercato che include anche il Canada) quest'anno il box office ha raggiunto un totale di i 9 miliardi di dollari, un risultato in crescita rispetto ai 7,3 miliardi ottenuti nel 2022 e i 4,4 miliardi del 2021 e che conferma l'importante trend del ritorno delle sale cinematografiche dopo gli anni bui della pandemia.

"Non è solo una questione di dollari e centesimi, riguarda le lezioni apprese in quello che è stato probabilmente uno degli anni più significativi e impegnativi per il mondo del cinema", ha detto a Deadline Paul Dergarabedian, Senior Media Analyst di Comscore, riferendosi ai mesi di scioperi che hanno bloccato Hollywood nel 2023. "Gli spettatori sono i protagonisti più potenti di Hollywood e forniscono settimanalmente informazioni utili agli studi cinematografici e ai creativi, che possono imparare molto dal successo inaspettato di film sui quali nessuno era disposto a scommettere. Si tratta di un anno storico per il botteghino, che ha avuto luogo in uno scenario tumultuoso fatto di scioperi, streaming e mutevoli gusti del pubblico, ma che ci conferma che l'esperienza teatrale rimane una parte essenziale dell'ecosistema dell'intrattenimento".

