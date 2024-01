Columbia Pictures compie 100 anni! Il nuovo logo celebra la storia

Columbia Pictures compie 100 anni e in occasione dello storico anniversario degli studios, Sony Pictures ha svelato il nuovo logo che celebra la storia di uno dei Big Five.

La storia di Columbia Pictures Industries, Inc. inizia il 19 giugno 1918 con i fratelli Jack e Harry Cohn e il loro socio in affari Joe Brandt ma solo il 10 gennaio 1924 ( ben cento anni fa) la società inizia ad operare con il nome di Columbia Pictures adottando proprio l'iconica immagine della “Torch Lady” ossia la Statua della Libertà che rappresenta la personificazione femminile degli Stati Uniti.

Per il centenario, attraverso Sony ha realizzato una clip (che trovate in calce all'articolo) che racconta la storia dello studios partendo dalla luce di una torcia che inquadra le diverse versioni della Torch Lady dal 1928 alla versione più famosa del 1992, ripercorrendo le origini della Columbia Pictures fino allo studio cinematografico di successo divenuto negli anni anche con franchise di incredibile impatto Spider-Man, Bad Boys, Men in Black, Jumanji, Ghostbusters, The Karate Kid e The Equalizer.

Studios dietro film pluripremiati, forte di un impatto culturale nel mondo del cinema, Columbia Pictures e Sony hanno unitamente raggiunto importanti traguardi insieme. L'ultimo rappresenta la collaborazione tra gli studios e Apple TV+ per nuovi titoli. Con importanti radici nei primi passi della storia del cinema ma con un occhio al futuro, il CEO Sony Pictures ha parlato dell'uso dell'IA per scrivere le sceneggiature.