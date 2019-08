Colt, il nuovo film di Stefano Sollima sarà scritto dall'acclamato Dennis Lehane

A neanche ventiquattro ore dalla pubblicazione del trailer di ZeroZeroZero, la nuova serie che Stefano Sollima ha realizzato per Sky, ecco che Variety conferma l'ingresso del romanziere Dennis Lehane nella produzione di Colt, il nuovo lungometraggio del regista italiano.

Lehane scriverà la sceneggiatura del western basato su un soggetto originale firmato dal leggendario Sergio Leone.

"Ovviamente, se vuoi girare il film in inglese, il passo fondamentale è trovare un grande scrittore americano in grado di far parlare i personaggi e vivere in una realtà che è chiaramente diversa dalla nostra" ha dichiarato Sollima a corredo dell'annuncio. Il regista di Soldado ha elogiato Lehane come "uno dei grandi" scrittori americani contemporanei, lodando la sua "profondità e capacità di approfondire i personaggi. Averlo a bordo è il massimo in cui potessi sperare".

Il regista si è professato un grande fan di tutto ciò che Lehane ha scritto, dai romanzi Mystic River e Shutter Island al suo lavoro su The Wire, che Sollima ha definito "uno spettacolo televisivo fondamentale".

Colt sarà prodotto dai figli di Leone, Raffaella e Andrea, attraverso la loro Leone Film Group, in collaborazione con RAI Cinema. La pre-produzione inizierà la prossima estate, con le riprese previste in Canada nell'inverno del 2020.

Per altri approfondimenti recuperate il nostro incontro con Stefano Sollima.