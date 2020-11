Un colpo perfetto: Michael Caine ladro gentiluomo a 40 anni da Un colpo all'italiana

Questa sera La7 dedica una doppia programmazione a Michael Caine, proponendo in prima serata il film Un colpo perfetto, che lo vede al fianco di Demi Moore, mentre in seconda serata, immediatamente dopo, trasmetterà il cult Un colpo all'italiana, film del 1969 che fu soggetto di un dimenticabile remake in anni più recenti con Mark Wahlberg.

Michael Caine nel corso di una straordinaria carriera cinematografica ha saputo scegliere abilmente i ruoli a lui più consoni e tra la fine degli anni '60 e l'inizio dei '70 ha plasmato un'intera generazione di spettatori con una serie di ruoli indimenticabili come appunto in Un colpo all'italiana, dove interpreta il capo di una banda di ladri che come obiettivo ha quello dei ricavi della FIAT e per compiere il colpo si reca quindi alla sede dell'azienda, ovvero a Torino. L'obiettivo sarà condito da una mirabolante fuga a bordo di memorabili e indimenticabili Mini Cooper.

In quegli stessi anni, Caine lasciava il segno in film cult anch'essi come Carter, Colpiscono senza pietà e Gli insospettabili, del quale verrà realizzato un gustoso remake con Caine nella parte che fu di Laurence Olivier e Jude Law in quella a sua volta di Caine. Tra gli altri ruoli memorabili da segnalare in quegli anni c'è anche Funerale a Berlino e I lunghi giorni delle aquile entrambi diretti da Guy Hamilton, regista di quattro film della saga di James Bond, tra cui il celebre Missione Goldfinger.

Un colpo perfetto tentò di ridare nuova linfa a quel genere, ma il film si rivelò un sonoro flop commerciale incassando solamente 6 milioni a fronte di una spesa di oltre 20 milioni e anche le critiche non furono piacevoli, tanto che il punteggio complessivo su Rotten Tomatoes si ferma a un misero 55% di recensioni positive.

L'ultimo ruolo di Michael Caine al cinema è stato Tenet, di Christopher Nolan.