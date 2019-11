Colpita da un malore Catherine Deneuve: l'attrice è in condizioni gravi

Stando ai titoli de Le Parisien, l'attrice Catherine Deneuve nella notte è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Parigi a causa di un malore che l'avrebbe lasciata in gravi condizioni.

Il documento afferma che la Deneuve, 76 anni, necessita di "esami approfonditi", tuttavia le fonti non sono state in grado di verificare ulteriormente. Rimaniamo dunque in attesa di nuovi aggiornamenti.

Le Parisien, tra i quotidiani più antichi della Francia, non ha specificato in quale ospedale sarebbe stata portata la Deneuve: nel corso della sua carriera l'attrice ha lavorato con i più importanti registi europei, come François Truffaut, Roman Polanski, Luis Bunuel, Agnes Varda, Lars Von Trier e Claude Chabrol, ed è stata vista recentemente ne Le Verità di Hirokazu Kore-eda, che ha aperto l'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, come sappiamo vinta da Joker.

Negli anni, Catherine Deneuve ha vinto nel 1998 la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 55ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per Place Vendôme, un Orso d'argento al Festival di Berlino, un David di Donatello e 2 Premi César con un totale di ben 13 candidature. Nel 1992 è stata candidata al premio Oscar alla miglior attrice per il film Indocina.

