Colpevole d'innocenza, 5 cose che non sapete sul film con Tommy Lee Jones e Ashley Judd

Questa sera su Rete 4 va in onda Colpevole d'innocenza, thriller del 1999 diretto da Bruce Beresford con protagonisti Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood, Annabeth Gish, Benjamin Weir e Jay Brazeau.

Nel film, Nick e Libby Parson sono una coppia benestante che vive felicemente in una lussuosa casa di Whidbey Island assieme al figlioletto Matty. Una sera, durante un weekend romantico in barca a vela, Libby si risveglia in stato confusionale: Nick è scomparso e la polizia la indica come unica possibile sospetta del suo presunto omicidio. Condannata a otto anni di carcere, la donna inizia a sospettare di essere stata vittima di un complotto.

In occasione del suo ritorno in tv, abbiamo raccolto per voi cinque curiosità su Colpevole d'Innocenza:

Inizialmente per il ruolo della protagonista fu ingaggiata Jodie Foster , ma Ashley Judd la sostituì quando la Foster rimase incinta.

, ma Ashley Judd la sostituì quando la Foster rimase incinta. Michelle Pfeiffer rifiutò la stessa parte per via dei suoi impegni con la commedia romantica Storia di noi due, in cui ha recitato al fianco di Bruce Willis.

Tommy Lee Jones ha guadagnato 10 milioni di dollari per la sua partecipazione al film.

per la sua partecipazione al film. Sebbene fosse la protagonista principale, Ashley Judd ha ricevuto un cachet minore rispetto al collega.

Lo sceneggiatore Robert Benton ha riscritto parte della sceneggiatura ad appena 10 giorni dall'inizio delle riprese.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai migliori film di Tommy Lee Jones.