Colpa delle Stelle, John Greene scrisse il libro grazie a... Harry Potter

La storia di Colpa delle Stelle commosse milioni di spettatori e lettori qualche anno fa: come tutti saprete, prima del film del 2014 con Shailene Woodley ed Ansel Elgort fu infatti proprio il libro di John Greene a raccontare al mondo la storia di Hazel e Gus.

Non tutti, però, sanno in che modo l'ispirazione colse la fantasia e la sensibilità di Greene: quelli che conoscono l'origine della storia, però, sanno sicuramente il ruolo importante giocato da Harry Potter nella nascita del romanzo.

Fu proprio durante una convention dedicata al maghetto, infatti, che nel 2009 lo scrittore notò questa ragazza che trascinava con sé una bombola d'ossigeno: i due strinsero amicizia e Greene cominciò ad apprezzare, grazie ai video che la sua nuova amica postava sul suo canale YouTube, l'umorismo che la contraddistingueva anche nel portare avanti la sua battaglia contro la malattia.

La storia, come purtroppo immaginerete, non ha un lieto fine: Earl, questo il nome della ragazza, morì a 16 anni nel 2010 e fino agli ultimi giorni di vita tenne una stretta corrispondenza con lo scrittore, che da questa storia trasse dunque ispirazione per il libro da cui nel 2014 sarebbe stato tratto il film di Josh Boone. Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Colpa delle Stelle.