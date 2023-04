E' colpa mia?, Prime Video svela poster e data per il film dal best-seller di Mercedes Ron

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato il poster ufficiale e la data d'uscita del nuovo film originale È colpa mia?, basato sulla trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron composto dai romanzi 'Culpa mía', 'Culpa tuya' e 'Culpa nuestra'.

Il film - annunciato a pochi giorni dall'uscita di una nuova esclusiva Prime Video, ovvero Grosso guaio all'Esquilino con Lillo Petrolo - vede protagonisti Nicole Wallace (Skam España, Parot), Gabriel Guevara (Mañana es hoy, Hit), Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central) e Victor Varona (Cielo grande, Dani Who?)e debutterà l’8 giugno su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. In calce all'articolo potete trovare il primo poster ufficiale di È colpa mia?.

La storia vede protagonista Noah, che deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso, ma è proprio lì che incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga. Nonostante la distanza abissale tra loro, entrambi iniziano a provare un’irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione.

Il nuovo film Prime Original È colpa mia? è prodotto da Pokeepsie Films e ha come produttori Álex de la Iglesia e Carolina Bang mentre Domingo González ne è regista e sceneggiatore. Per altri contenuti su Prime Video, vi segnaliamo la nascita del nuovo canale Plaion Pictures Superfresh.