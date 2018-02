Colosso avrà un ruolo più grande in Deadpool 2, confermato Shatterstar

Il primodi Deadpool 2 è piaciuto un po' a tutti, ed in attesa di maggio l'attore, che dà vita al personaggio dinel film, ha svelato nuovi dettagli sul sequel e sul suo ruolo.

In primis, l'attore ha confermato che Colosso avrà un ruolo ben più grande in Deadpool 2: "Colosso, oltre a Deadpool e Cable, è uno dei personaggi più importanti del sequel e amerete il perché. Colosso è importante per questa storia, le persone che amano il personaggio andranno fuori di testa. Tutti questi personaggi, cosi tante sorprese... questo è solo l'inizio".

"David Leitch è un gran regista." continua l'attore "Non bisogna mai fare paragoni con gli altri registi, ognuno di loro ha un tratto distintivo che li rende unici. Per me è stata un'esperienza straordinaria lavorare con Tim Miller, ed è anche un caro amico. Ho incontrato David, invece, un anno fa e ci ho lavorato successivamente. E' stato un gran piacere perché è un regista chiaro e veloce, un maestro in quel che fa. Ho imparato tantissimo da entrambi. Però, voglio dire, David ha girato John Wick e Atomica Bionda, due film che ho adorato, quindi è stato davvero un piacere lavorare con lui".

Stefan Kapicic ha anche parlato dello screenshot "incriminato" del trailer (qui sotto) di Deadpool 2 in cui appare Terry Crews. L'attore non solo ha confermato Crews ma ha anche confermato la presenza del personaggio di Shatterstar: "Non è Terry Crews rifatto in CGI, è veramente Terry Crews. Lo potete vedere chiaramente. E dietro di lui potete vedere Shatterstar, un personaggio fico che lascerà a bocca aperta i fan".



In una nota a margine, Josh Brolin ha confermato che sono in corso delle normali riprese aggiuntive del film.