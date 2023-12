Il colore viola, una star di Broadway accusa il film:'Voglio le mie royalty'

La performer di Broadway, LaChanze, nome d'arte di Rhonda LaChanze Sapp, ha criticato la produzione del nuovo film del 2023 con la star di La sirenetta Halle Bailey, Il colore viola, per non averle pagato le royalty, secondo quanto afferma l'artista, per i testi ai quali avrebbe contribuito per una versione recente di I'm Here.

Il colore viola è prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey ed è la seconda trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Alice Walker.



"Sto ricevendo molti messaggi in direct e post riguardo al motivo per il quale sono stata esclusa come l'originale Celie in Il colore viola. Sono entusiasta per il successo del film. Sono felice per tutte le persone coinvolte. Tuttavia, voglio il mio compenso per i diritti d'autore dei testi che ho aggiunto a I'm Here" ha dichiarato.



Il brano, eseguito da Fantasia Barrino nel film, conclude la narrazione del lungometraggio. Quando è stato realizzato l'adattamento in un musical per Broadway nel 2005, LaChanze interpretò la protagonista Celie nel 2006, vincendo il Tony Award per la miglior attrice protagonista in un musical. Barrino ha interpretato il personaggio nelle produzioni del 2007 e del 2008:"Non l'ho messo insieme nel modo in cui l'hanno fatto loro ma i miei sentimenti, le mie emozioni e il mio pensiero su ciò che stavo vivendo come attrice che incarnava Celie li hanno messi nella canzone. Quindi, mi piace dire di aver contribuito a scrivere la canzone".



