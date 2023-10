Il Colore Viola, nuovo remake per la Sirenetta Halle Bailey! Eccola nel secondo trailer

È uscito il secondo trailer de Il colore Viola con Halle Bailey, la giovane attrice che ha anche interpretato la Sirenetta nel discusso remake live action Disney.

Warner Bros. ha pubblicato il secondo trailer della pellicola prodotta da Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Scott Sanders e Quincy Jones, che portano nuovamente “il colore viola” al cinema. Il film sarà diretto da Blitz Bazawule, già regista di Black is King e The Burial of Kojo. "Il colore viola" è interpretato dalla candidata all'Oscar Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey ("La sirenetta"), Aunjanue Ellis-Taylor e l'artista vincitrice di un Grammy Fantasia Barrino al suo debutto in un grande film. La sceneggiatura è stata realizzata da Marcus Gardley, membro dell'ensemble di drammaturghi del Victory Gardens Theater di Chicago e assistente alla cattedra di Teatro e Performance Studies della Brown University.

Tratto dall’omonimo romanzo di Alice Walker, il film si presenta come il remake di Il colore Viola diretto da Spielberg nel 1985, con protagoniste Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery e Oprah Winfrey (adesso produttrice). L'opera affronta temi come il razzismo, la lotta tra classi sociali, la violenza domestica e gli abusi sessuali, ambientato nella prima parte del ventesimo secolo negli Stati Uniti.