Il colore viola, come hanno fatto a tenere segreto il cameo top secret di Whoopi Goldberg?

La presenza di Whoopi Goldberg nella nuova versione musicale de Il colore viola è stata mantenuta segreta fino all'uscita del film. Nell'omonimo film di Steven Spielberg del 1985, Goldberg fece il suo vero e proprio esordio sul grande schermo, ottenendo una nomination ai premi Oscar quale miglior attrice protagonista.

Il regista della nuova versione, Blitz Bazawule, ha dichiarato a Variety:"Abbiamo dovuto agire con discrezione riguardo al suo coinvolgimento fin dall'inizio. Solo il personale fondamentale sapeva di Whoopi nel ruolo. Inoltre, non abbiamo mai menzionato il suo nome in nessuna intervista con la stampa e lei è rimasta non accreditata per il ruolo". Non perdetevi il trailer del remake de Il colore viola.



Nel nuovo film, Whoopi Goldberg interpreta un'ostetrica che aiuta Celie, personaggio che l'attrice ha interpretato nel primo film, oggi ereditato da Fantasia Barrino e Phylicia Pearl Mpasi. Un ruolo perfetto per Goldberg, secondo il regista:"Ho sempre saputo di volere una connessione tra il cast originale de Il colore viola e il nuovo cast. La persona ovvia era Whoopi perché era sinonimo del titolo. Abbiamo scelto l'ostetrica per via del suo significato simbolico".



Lo sceneggiatore Marcus Gardley al Los Angeles Times ha parlato del ruolo di Whoopi Goldberg:"Lei è quella che non solo incoraggia durante il parto ma è come se lei stessa avesse dato alla luce il ruolo e ora vediamo passarlo. È una delle scene più belle perché si vede Goldberg guardare Mpasi con orgoglio e dirle 'Ce la puoi fare'".

A maggio, Whoopi Goldberg ha debuttato con la sua prima graphic novel, edita da Dark Horse Comics.