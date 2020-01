Dopo Color Out of Space, Stanley continuerà la saga lovecraftiana con The Dunwich Horror

Dopo una lunga pausa durata vent'anni e a pochi giorni dalla distribuzione di Color Out of Space il regista Richard Stanley ha rivelato di stare progettando altri due adattamenti ispirati all'opera di Lovecraft e che, insieme, le tre pellicole formeranno un vero e proprio universo cinematografico lovecraftiano.

Durante la più recente intervista promozionale di Color Out of Space, pellicola tributo all'omonimo racconto del maestro dell'Incubo, a Stanley è stato domandato quali saranno i suoi progetti futuri e, forte dell'approvazione della SpectreVision che ha prodotto il film, ha annunciato:

"Sono lieto di poter dire che SpectreVision ha dato il via libera ad altre due pellicole ispirate ai racconti di Lovecraft e attualmente sto scrivendo un nuovo adattamento di The Dunwich Horror. Sarà ambientato nello stesso universo di Color Out of Space e in una futuristica Contea di Arkham colpita da un enorme disastro. Speriamo di girare le prime scene prima del prossimo inverno."

Parlando poi dei piani per il film ha detto: "L'obiettivo è lo stesso: cercare di rendere giustizia alla storia originale e allo stesso tempo continuare ad ampliare questo universo. The Dunwich Horror sarà girato in un campus e, per la prima volta da quando fu girato Re-Animator (1985), torneremo alla Miskatonic Univerity. Faremo i conti anche con il Necronomicon, il libro nero al centro del mito lovecraftiano: non vedo l'ora di iniziare a filmare."

The Dunwich Horror è un racconto del 1929 incentrato su un ragazzino che vive in campagna con la madre, mentalmente instabile, e il nonno. Il protagonista soffre di una rara malattia che lo farà invecchiare in soli dieci anni e, insieme al nonno, scopre che una misteriosa creatura vive nella loro fattoria: una volta cresciuta e divenuta incontenibile, la bestia fuggirà scatenando il panico.

La trama è strettamente collegata al più ampio mito di Cthulhu, altro punto fermo nell'immensa produzione di H.P. Lovecraft.

Colour Out of Space uscirà in Italia il 24 gennaio: passate dal primo trailer e dal sensazionale ultimo poster con Nicolas Cage!