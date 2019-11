Color Out of Space: Nicolas Cage nel trailer dell'horror lovecraftiano dal team di Mandy

RLJE ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Color Out of Space, film tratto da una storia di H.P. Lovecraft che vede protagonista Nicolas Cage e alla produzione la SpectreVision, la stessa dietro il precedente Mandy.

Scritto e diretto da Richard Stanley, il film è basato come detto sul racconto dello scrittore statunitense da noi uscito col titolo Il colore venuto dallo spazio e racconta le vicende dei Gardner, una famiglia che trasloca in una remota campagna nel New England per sfuggire al trambusto del 21° secolo. Mentre sono intenti ad adattarsi alla loro nuova vita un meteorite si abbatte di fronte alla loro proprietà. Questo sembra fondersi naturalmente con il terreno cambiando sia le caratteristiche del terreno che le proprietà dello spazio-tempo con un altrettanto strano cambio di colore. Con loro profondo orrore, i Gardner scoprono che questa forza aliena sta gradualmente cambiando ogni forma di vita che tocca... inclusi loro.

Oltre a Cage, nel cast del film troviamo Joely Richardson (Red Sparrow), Madeleine Arthur (Big Eyes), Brendan Meyer (The OA), Tommy Chong (After Hours), Elliot Knight (Titans), Julian Hilliard (The Haunting of Hill House) e Q’Orianka Kilcher (The Alienist).

La pellicola segna il ritorno alla regia di un film di finzione di Stanley, che dal 1996 - ovvero dalla produzione di The Island of Dr. Moreau - si dedica alla realizzazione di documentari.

Nicolas Cage sembra ormai aver preso gusto a recitare in progetti fortemente di genere, specialmente thriller e horror, anche con diverse componenti disturbanti e - appunto - lovecraftiane o barkeriane (guardiamo ad esempio a Mandy), il che lo colloca nel ruolo giusto al momento giusto e con il regista più giusto, in questo Color Out of Space. Poi se avete letto il nostro speciale dedicato a Cage, sapete quanto bene vogliamo qui a Everyeye al buon Nic.

L'uscita nelle sale statunitensi di Color Out of Space è fissata per il 24 gennaio 2020. Su queste pagine potete anche recuperare la prima immagine ufficiale del film e la recensione di Mandy.