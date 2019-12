Color out of Space, Nicolas Cage nel sensazionale poster del film tratto da HP Lovecraft

RLJE Films ha pubblicato un nuovo poster ufficiale per Color Out of Space, nuovo horror interpretato dal vincitore dell'Oscar Nicolas Cage e basato sull'universo narrativo di HP Lovecraft.

In uscita nei cinema statunitensi il 24 gennaio 2020, il film è stato scritto e diretto da Richard Stanley (Hardware), ed è descritto come una storia di terrore cosmico con protagonisti i Gardners, una famiglia che si trasferisce in una remota fattoria nella campagna del New England per sfuggire al trambusto del 21esimo secolo. Sono impegnati ad adattarsi alla loro nuova vita quando un meteorite si schianta nel loro cortile, diffondendo uno strano colore ultraterreno nella proprietà. Molto presto la famiglia Gardner scopre che questa forza aliena sta gradualmente mutando ogni forma di vita che tocca ... compresi loro.

Il cast del film include anche Joely Richardson (Red Sparrow), Madeleine Arthur (Big Eyes), Brendan Meyer (The OA), Tommy Chong (After Hours), Elliot Knight (Titans), Julian Hilliard (The Haunting of Hill House) e Q'Orianka Kilcher (The Alienist).

Il film segna non solo il ritorno di Stanley alla regia dopo Demoniaca (1992) e il mancato The Island of Dr. Moreau (dal quale fu licenziato nel 1996) ma anche il primo passo di un HP Lovecraft Cinematic Universe, che SpectreVision svilupperà in caso di successo di questo capitolo inaugurale. Tra i produttori anche Daniel Noah, Lisa Whalen, Elijah Wood e Josh C. Waller. Johnny Chang, Peter Wong, Timur Bekbosunov, Emma Lee, Stacy Jorgensen, Elisa Lleras e Michael M. McGuire.

Per altri approfondimenti guardate il trailer di Color Out of Space.