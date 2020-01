In Color Out Of Space, Nicolas Cage ha recitato un dialogo mentre faceva la verticale

Ogni film ha la sua dose di scene tagliate e Color Out Of Space, film tratto da un racconto di H.P. Lovecraft e con protagonista Nicolas Cage, non fa eccezione. Tra il materiale che non arriverà in sala, però, c'è una scena decisamente bizzarra in cui l'attore ha recitato la sua parte di dialoghi mentre stava a fare la verticale.

Insomma, ci troviamo di fronte all'ennesima "follia" di un attore che è stato spesso coinvolto in situazioni strambe e/o assurde, come il curioso aneddoto raccontato alla premiere di Color Out Of Space.



L'episodio è stato raccontato da Joely Richardson, che ha recitato al suo fianco nella pellicola diretta da Richard Stanley: "C'è una scena in cui sono seduta con Julian Hillard sul letto e stiamo guardando dei disegni e poi arriva Nic che diventa arrabbiato con Julian. Questa è la struttura base della scena, ma quando Nic è entrato ha iniziato a fare dei saltelli, la verticale e recitando i dialoghi capovolto. La cosa divertente è che si prende dei rischi — non gli piace quando gli viene detto!". Alla luce del racconto, non dovrebbe sorprendere che questa scena sia stata tagliata, ma crediamo che l'opportunità di vederla sia ghiotta per molti fan.



Come se non bastasse questo episodio eccentrico, vi ricordiamo che Nicolas Cage interpreterà sé stesso in un film su Nicolas Cage. Intanto, se ne volete sapere di più sulla pellicola lovecraftiana, vi rimandiamo al trailer di Color Out of Space.