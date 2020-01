Color Out of Space: Nicolas Cage racconta un bizzarro aneddoto alla première

Tra tutti gli attori che popolano Hollywood, Nicolas Cage non è sicuramente il profilo più ordinario. Niente a che fare con il suo personaggio in The Family Man. Cage è stato protagonista d'incredibili vicissitudini nel corso degli anni e anche alla première del suo nuovo film, Color Out of Space, ha voluto ricordare un aneddoto piuttosto assurdo.

"So che sembra un fatto divertente, ma è stato terrificante...Era un'invasione domestica...Dormivo alle due del mattino e mio figlio piccolo all'epoca stava nell'altra stanza. Mi sono svegliato e c'era un uomo nudo che indossava la mia giacca di pelle, mangiando una caramella davanti al mio letto. Mi sono svegliato e ho usato lo Judo verbale dicendogli 'Esci da casa mia'".

L'aneddoto risale a quando Nicolas Cage viveva a Newport Beach, in California, con sua moglie e suo figlio di due anni.



A quanto pare l'intruso spesso s'intrufolava nella casa di Nicolas Cage quando lui lavorava e si provava i suoi vestiti. Tuttavia quella volta l'uomo decise di farlo mentre Cage era in casa e chiaramente l'attore si spaventò moltissimo, tanto che la famiglia decise poi di trasferirsi.

Non è la prima volta che il protagonista di Color Out of Space racconta quest'aneddoto: nel 2011, mentre era impegnato nella promozione del film Trespass con Nicole Kidman, l'attore raccontò proprio questa vicenda. Trespass racconta proprio di una coppia di coniugi (Cage e Kidman) che subisce un'intrusione e viene presa in ostaggio.

Nicolas Cage è protagonista del poster di Color Out of Space, film di Richard Stanley che si basa sul racconto di HP Lovecraft, Il colore venuto dallo spazio.

Inoltre Nicolas Cage interpreterà sé stesso in un film su Nicolas Cage. Per l'attore una carriera e una vita decisamente folle.