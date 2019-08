La colonna sonora di Star Wars: L'ascesa di Skywalker avrà tutti i temi storici della saga

Ospite ad un evento "score study" dedicato a Jurassic Park, Don Williams, fratello del leggendario compositore della saga di Guerre Stellari, ha parlato nel dettaglio della colonna sonora dell'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

"Abbiamo lavorato 4 giorni e abbiamo appena grattato la superficie" ha spiegato Don Williams, dopo aver rivelato che suo fratello John sta lavorando a 135 minuti di musiche. "Abbiamo qualcosa come 34 minuti nel repertorio a questo punto, ma vi posso garantire che ogni tema di ogni colonna sonora che avete sentito sarà presente in questo ultimo film. Tutti: Leia, Yoda, the Phantom, the Darth, tutti. Saranno presenti con il suo solito stile, li nasconde. Dovrete cercarli. Li troverete, ma dovrete cercarli."

"Sarete seduti lì a guardare i film e, oh, eccolo! Bastano due note e ti affera, e ti porta via. Mi è successo molte volte mentre suonavo, mi distraevano da quello che avrei dovuto fare. Non è fantastico? Lui continua a scrivere roba molto difficile da suonare. E mi va bene, ma ho fatto qualcosa di male da bambino?"

Parlando poi del lavoro di suo fratello, autore di colonne sonore indimenticabili quali, tra le tante, quelle de Lo Squalo, Indiana Jones, Superman, E.T. L'extraterreste e ovviamente Guerre Stellari, Don ha raccontato che "è meraviglioso, a 87 anni ha un'energia che non riesco a credere come faccia a stare di fronte ad un'orchestra e condurla, e conoscere tutta quella musica, le parti di tutti quanti, e capire quando qualcuno stona. A 87 anni sta ancora lì per 6 ore a condurre. Penso che faccia parte del suo Modus Operandi. Voglio dire, non riesce a farlo in altro modo."

Don ha rivelato che John sta per prendersi una vacanza per tornare a settembre e completare finalmente lo score de L'Ascesa di Skywalker: "Proveremo a concludere il tutto in un mese e mezzo. E' complicato, è meraviglioso. Il privilegio di lavorare con mio fratello, è davvero fantastico."

Il capitolo finale della Saga degli Skywalker debutterà in Italia il prossimo 18 dicembre, guardate il teaser di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.