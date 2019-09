La colonna sonora di Black Panther presto disponibile in vinile

I riconoscimenti conferiti a Black Panther durante la scorsa cerimonia degli Oscar furono motivo di scalpore, tra chi vide nel trionfo targato Marvel un motivo di esultanza e chi, invece, ancora non riuscì a capacitarsi del fatto che un cinecomic potesse esser considerato meritevole di premi di tale lignaggio.

Passi ancora per i migliori costumi, forse per la miglior scenografia (nonostante La Favorita e First Man gridino vendetta), ma il premio Oscar per la miglior colonna sonora lasciò sicuramente stupiti parecchi addetti ai lavori e non, considerando soprattutto la concorrenza di gente come Terence Blanchard per BlacKkKlansman o Alexandre Desplat per L'Isola dei Cani.

Che piaccia o meno, comunque, la colonna sonora di Black Panther continua a riscuotere consensi, tanto da finire stampata in vinile: si tratta della seconda colonna sonora targata Marvel a ricevere un'edizione speciale di questo tipo, dopo quella di Ant Man and the WASP firmata da Christophe Beck. L'edizione in questione conterrà un vinile di 180 grammi argentato e nero, sulla cui cover faranno bella mostra i principali protagonisti del film.

Nelle ultime settimane, intanto, sono finalmente arrivate novità riguardo l'uscita di Black Panther 2. Il film di Ryan Coogler, nel frattempo, è stato elogiato da Lupita Nyong'o come esempio positivo di impiego di attori di colore.