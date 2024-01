Colman Domingo, la star in lizza per Kang il Conquistatore festeggia per gli Oscar 2024

Tra le nomination ai premi Oscar 2024, c’è anche quella di Colman Domingo per la sua interpretazione da attore protagonista in Rustin.

Per Domingo è la prima nomination in assoluto ai Premi Oscar, e l’attore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui racconta tutta la sua emozione per la candidatura ricevuta. Queste le parole di Colman Domingo: “Incredibile. Grazie caro Bayard. Grazie a @theacademy per questa nomination. Cerco di trovare le parole. Oggi è pura gratitudine. Per tutto. Il viaggio. La compagnia. Gli alti. Gli alti e i bassi. Il fatto di non mollare. La fede. L'amore. La luce. La gioia. Gioire.” L’attore ha guadagnato la nomination grazie alla sua interpretazione Bayard Rustin, un attivista per i diritti civili degli omosessuali, nell’omonimo dramma targato Netflix.

Molti rumour indicano Colman Domingo come forte indiziato per prendere il posto di Johnatan Majors nel ruolo di Kang il conquistatore nell’universo Marvel. Anche la star ha commentato queste voci circolanti: “In qualche modo il mio nome è là fuori nel mondo e in effetti mi piace l'idea di essere semplicemente chiamato in causa e accolto in questo modo così positivo […] So che si è parlato di questa cosa e le persone ne stanno discutendo, ma non so quanto sia vero. Non riesco a saperlo nemmeno dal mio team di agenti, non so dire se sia vero o no”.

