Colman Domingo, non solo Michael Jackson: arriva anche il biopic su Nat King Cole

Il candidato all'Oscar Colman Domingo interpreterà Nat King Cole in un nuovo film biografico prodotto da Netflix diretto dallo stesso protagonista. La star di Rustin ha lavorato anche alla sceneggiatura e ha dichiarato di essersi impegnato nel progetto per diversi anni e non vede l'ora di portarlo sul grande schermo.

Intervenuto al podcast di Variety, Domingo ha dichiarato:"Ci sto lavorando silenziosamente da alcuni anni. È qualcosa che non vedo l'ora di realizzare con alcuni grandi partner".



Colman Domingo ha ricevuto il plauso della critica per l'interpretazione dell'attivista Bayard Rustin nel film di George C. Wolfe, Rustin, che gli è valso una candidatura ai Golden Globe, al Critics' Choice Award, allo Screen Actors Guild Award, ai BAFTA e all'Oscar quale miglior attore protagonista. In Rustin anche Jeffrey Wright e Grantham Coleman.



Il legame tra Domingo e Cole ha trovato una prima forma espressiva nel teatro, con la pièce Lights Out: Nat King Cole, co-scritta per il palcoscenico, con Dule Hill nel ruolo del protagonista. In passato, Domingo aveva parlato, in maniera piuttosto criptica di un progetto da regista e attore con al centro una figura iconica, indizi che sembrano condurre proprio al film su Nat King Cole:"Non posso dirlo ancora, farò il mio debutto alla regia di un lungometraggio, interpretando un'icona americana. Ho co-scritto la sceneggiatura ed è un musical cinematografico. Non so se perderò la testa o cosa perché sto pensando 'Ok, sto passando dal mio primo ruolo principale a fare tutto il mondo'".



Colman Domingo sarà il padre di Michael Jackson, Joe, nel biopic sul Re del Pop, interpretato dal nipote di Jacko.