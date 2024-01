Colman Domingo e Kang, spunta vecchia intervista: 'Voglio essere un villain'

Ora che il nome di Colman Domingo è stato fatto per il ruolo di Kang il Conquistatore, con i Marvel Studios alla ricerca di un sostituto di Jonathan Majors dopo il licenziamento della star, è diventata virale una vecchia intervista dell'attore di Fear the Walking Dead.

Pubblicata originariamente nel 2022 e disponibile nel post in calce all'articolo, nell'intervista Colman Domingo disse di essere interessato al cinema di supereroi, specialmente per un ruolo Marvel o DC, e specifica anche di essere attratto da un eventuale ruolo nei panni di un villain: "Quando si tratta di Marvel e DC, dico sempre: 'Penso di essere pronto adesso', capisci cosa intendo? Il momento della mia carriera potrebbe essere quello giusto, e personalmente sono allenato, mi sento in forma. Se potessi scegliere, penso di voler interpretare un cattivo. Voglio essere un cattivo. Non voglio fare il bravo ragazzo. Mi piacerebbe potermi cimentare con nu ruolo di villain."

Da notare che le voci di corridoio che vogliono Colman Domingo nel ruolo di Kang il Conquistatore sono state accolte straordinariamente bene dai fan, e se i Marvel Studios sono davvero in trattative con l'attore potrebbe essere difficile pensare ad un attore più ideale di lui per Avengers 5 e Avengers: Secret Wars.

Curiosamente, per una star di Fear The Walking Dead che (forse) arriverà nel MCU, una di The Walking Dead invece se n'è andata: in queste ore, infatti, è stato confermato che Steven Yeun ha lasciato Thunderbolts, film crossover nel quale avrebbe dovuto interpretare Sentry.