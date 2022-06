Thor: Love and Thunder, dove si colloca nella timeline del MCU? Risponde Taika Waititi

Il regista Taika Waititi ha parlato del suo Thor: Love and Thunder e in particolare della collocazione della pellicola nella timeline del MCU. Il quarto film solista sul Dio del Tuono riprende dopo gli eventi di Avengers: Endgame, con Thor che è alla ricerca di un nuovo scopo nella vita.

Con così tanti film e show in varie fasi di sviluppo, la sequenza temporale ufficiale dell'MCU è in continua evoluzione. Ogni volta che un nuovo progetto Marvel sta per essere rilasciato, una delle domande in prima linea nella mente degli spettatori è dove e quando si piazzerà la storia all'interno della timeline, poiché potrebbe influenzare altre film e serie.

Parlando con Total Film (tramite CBR) per promuovere Thor: Love and Thunder, Waititi ha discusso del posizionamento del film nella sequenza temporale del MCU. Riconoscendo che è passato del tempo da Endgame, il regista ha cercato di individuare il numero esatto di anni trascorsi:

"Probabilmente il numero di anni da quando abbiamo visto [Endgame]. Sono probabilmente quattro anni. È giusto?"

A causa del salto temporale di cinque anni, la maggior parte di Endgame si svolge nel 2023. Quindi, seguendo le parole del regista, Thor: Love and Thunder sarà ambientato intorno al 2026 o al 2027.

In questo viaggio alla scoperta di sé, il personaggio di Chris Hemsworth dovrà affrontare una nuova minaccia, il Gorr di Christian Bale, che abbiamo visto nell'ultimo trailer di Thor: Love and Thunder. I Guardiani della Galassia, Korg, Valkyrie e l'ex ragazza di Thor Jane Foster, che ora brandisce Mjölnir, aiuteranno il Dio del Tuono a sconfiggere il Macellatore di Dei.

Per concludere, vi lasciamo con l'ultima promo di Thor: Love and Thunder, in cui appaiono anche due Celestiali!.