Dove si colloca The Marvels nella timeline dell'MCU? Ecco da quale serie prenderà il via!

Manca ancora qualche mese all’uscita di The Marvels, il film diretto da Nia DaCosta che vedrà tornare Brie Larson nei panni di Carol Danvers, ma comincia a venire il momento di prepararsi al meglio. In tal senso, cerchiamo di capire dove si colloca l’opera nella timeline del Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver riportato che The Marvels servirà da prologo a The Kang Dinasty e Secret Wars torniamo ad occuparci della timeline relativa ai prodotti cinematografici della casa dei fumetti per chiarire da quale serie tv prenderà il via il film, in uscita a novembre 2023.

Dopo aver scoperto che la scena finale di Ms.Marvel in cui Kamala Khan e Carol Danvers si scambiano di posto è stata girata da Nia DaCosta per The Marvels, appare chiaro che i fan che vorranno essere pronti ai posti di partenza quando The Marvels debutterà nei cinema, dovranno riguardare la serie tv con protagonista l'inesperta eroina.

Nia DaCosta ha spiegato l’idea dietro al collegamento a Total Film Magazine: “Una delle prime volte che nel film vediamo Kamala Khan è il momento della fine di Ms.Marvel. Quindi non passa molto tempo tra la fine della serie e l’inizio della storia del film. Ci vorrà un po’ più di tempo perché i suoi poteri si sviluppino e, nel corso del film, lo faranno sempre di più”.

Dunque un salto temporale importante rispetto a Captain Marvel e una continuazione praticamente immediata di Ms.Marvel. Le due opere sopra citate sono sicuramente il punto di partenza fondamentale per una visione pienamente consapevole di The Marvels.

