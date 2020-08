Il collezionista, Morgan Freeman e il periodo d'oro della sua carriera negli anni '90

Questa su Rete 4 alle ore 21:30 verrà trasmesso il film Il collezionista, thriller ad alta tensione tratto dal bestseller di James Patterson e che vede per la prima volta Morgan Freeman nei panni del Detective Alex Cross in quello che è stato il periodo d'oro della carriera dell'attore, con diverse nomination ai Premi Oscar.

Per Freeman, si diceva, fu la prima volta nei panni del personaggio nato dalla penna di Patterson, poiché nel 2001 riprenderà il ruolo anche in Nella morsa del ragno; inizialmente, l'attore sarebbe dovuto tornare anche per un terzo film, ma la produzione alla fine optò per un reboot completo scegliendo Tyler Perry nei panni di un Alex Ross più giovane e alle prime armi (il risultato però fu davvero deludente).

All'epoca de Il collezionista, tuttavia, Morgan Freeman stava attraversando quello che probabilmente rimarrà il periodo più prolifico e pieno di soddisfazioni della sua carriera. Dopo aver preso parte a film nominati ai Premi Oscar e blockbuster di assoluto rilievo come A spasso con Daisy e Robin Hood: Principe dei Ladri, gli anni '90 dell'attore sono poi proseguiti con il western crepuscolare di Clint Eastwood Gli Spietati, per poi culminare nel 1994 con Le ali della libertà. Per la sua interpretazione di Ellis Boyd "Red" Redding in quest'ultimo film diretto da Frank Darabont, Freeman si aggiudicò un'altra nomination come miglior attore (la prima era arrivata per Street Smart - Per le strade di New York da non protagonista, mentre nel 1990 proprio per A spasso per Daisy sempre da protagonista).

Nei primi anni Duemila, più precisamente nel 2005, Morgan Freeman riuscirà a trionfare alla notte degli Oscar grazie alla sua interpretazione di Eddie "Scrap-Iron" Dupris in Million Dollar Baby, ancora diretto da Eastwood. L'ultima candidatura agli Oscar risale al 2010 per la sua interpretazione di Nelson Mandela in Invictus, diretto nuovamente dall'amico Eastwood.