Il Collezionista, Ashley Judd si salvò da un incidente grazie alla produzione!

Il personaggio di Alex Cross, creato da James Patterson è stato protagonista di più di un adattamento cinematografico ma, il più famoso, è Il Collezionista del 1997, nel quale a prestare il volto al poliziotto era Morgan Freeman. Per le riprese alcuni membri del cast decisero di dare anima e corpo.

La prima a farlo fu Ashley Judd che interpretava la protagonista femminile del film. La storia vedeva al centro la figura di un poliziotto appassionato di psicologia che si ritrovava a seguire un caso riguardante un serial killer e seviziatore di studentesse. Nello stesso periodo scompare misteriosamente la nipote di Cross, talentuosissima violinista. La Judd, nella pellicola veste i panni della Dottoressa Kate McTiernan, unica donna ad esser stata capace di scappare dalle grinfie del killer.

Dopo l'incidente che ha coinvolto Ashley Judd in Congo, non si può far altro che ricordare quanto l'attrice abbia come abitudine dare anima e corpo per i propri ruoli. Per il film si allenò con uno stuntman professionista nella disciplina della kick boxing in modo da fare in prima persona la maggior parte delle sue scene. Solo una volta, l'insistenza della produzione, la portò a salvarsi da un incidente che avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita. Una delle scene più pericolose del film consisteva in un salto in una cascata da 150 metri d'altezza. Il compito fu affidato ad uno stuntman che, nonostante tutte le precauzioni, andò molto vicino al ferirsi prima di precipitare in acqua.

Il collezionista segnò un periodo d'oro della carriera di Morgan Freeman negli anni '90 che seppe affermarsi come attore prediletto del genere thriller. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!