Collateral, Michael Mann decise di mantenere un 'errore' di Tom Cruise nel film!

E' all'ordine del giorno lasciare alcuni "errori calcolati" nei montaggi finali dei film. Molto spesso riguardano dei momenti improvvisati o reazioni particolarmente naturali da parte degli interpreti. Questo è successo anche a Michael Mann decise di lasciare uno "sbaglio" di Tom Cruise in Collateral.

In una scena del film l'attore, infatti, cade da una sedia d'ufficio. Secondo quanto trapelato la caduta avvenne effettivamente a causa di Cruise che perse l'equilibrio durante la scena. La naturalezza della cosa piacque talmente tanto al regista da lasciarla nel montaggio del film. Durante la lavorazione di Collateral, l'attore è al centro della maggior parte delle "anomalie" della pellicola. Nonostante il protagonista fosse il personaggio di Jamie Foxx, l'attore di Mission Impossibile rubò totalmente la scena.

Per studiare il ruolo di Collateral Tom Cruise lavorò come corriere a Los Angeles per approfondire ancor di più e rendere più "reale" il suo lavoro. In particolare Michael Mann ha sempre ammirato molto l'autenticità con cui alcuni attori sono in grado di lavorare sul set. Il suo modo di dirigere gli interpreti lo ha portato alla realizzazione di uno dei momenti più memorabili del cinema action in Heat - La Sfida nel quale Al Pacino e Robert De Niro condividono per la prima volta la scena in uno scontro/incontro.

Il prossimo film del regista sarà incentrato su uno dei personaggi più iconici del mondo imprenditoriale italiano. Ferrari di Michael Mann è stato acquistato da Sky negli UK che ne assicurerà la distribuzione nel paese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!