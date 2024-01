Collateral Beauty, il film aiutò Will Smith ad assimilare una perdita!

Collateral Beauty è una delle pellicole più commuoventi degli ultimi anni e che, maggiormente, è stata capace di toccare le corde del cuore delle persone. La pellicola, però, pare abbia avuto un particolare valore per Will Smith, protagonista del film, costretto a processare un grave lutto.

A volte il cinema si avvicina fin troppo alla vita vera. Questo fu il caso di Will Smith che, durante le ricerche che lo portarono a costruire il suo personaggio di Collateral Beauty fu costretto ad interfacciarsi con una gravissima perdita familiare che, secondo lui, lo avrebbe aiutato molto nella costruzione del film. Durante la lavorazione della pellicola, infatti, il padre dell'attore era in punto di morte. Come ogni perdita che avviene lentamente, il processo di lutto diventa molto difficile e, soprattutto, assimilare la scomparsa di un caso.

Nel caso di Will Smith l'attore ha ammesso che la lavorazione del film lo avrebbe aiutato non poco a processare la morte del padre e la pesantezza della sua perdita. Come mostra in particolare il trailer verità di Collateral Beauty, il film tratta temi che potrebbero essere tranquillamente avvicinati ai traumi che molte persone sono costrette a vivere nel corso della loro vita.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di American Beauty. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!