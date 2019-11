Colin Trevorrow rivela quale scena di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stata ideata da lui

Dopo il successo di Jurassic World nel 2015, Colin Trevorrow è stato molto vicino al franchise di Star Wars e, secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto dirigere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker . In seguito a divergenze creative, il regista è stato allontanato dal progetto, anche se alcune sue idee hanno influenzato il film precedente.

Intervistato da Empire, Trevorrow ha parlato dei suggerimenti dati a Rian Johnson (il regista de Gli Ultimi Jedi), in particolare per quanto riguarda una scena tra Rey (Daisy Ridley) e Poe (Oscar Isaac).



"Ho chiesto a Ryan se potesse inserire un momento in cui Rey e Poe si incontrano per la prima volta", ha dichiarato Trevorrow. "Sono due personaggi molto amati, mi sembrava giusto per loro che avessero dei trascorsi nel prossimo film. Penso che il modo in cui lo hanno fatto è stato perfetto". L'idea è stata ben accolta da Johnson e infatti chi ha visto il film ricorderà che nei momenti finali Rey e Poe hanno un primo scambio di battute.

Trevorrow ha evitato di scendere troppo nel dettaglio riguardo le sue idee che verranno incluse nel prossimo L'Ascesa di Skywalker, ma in compenso ha rivelato chi ha voluto il ritorno di Palpatine.



Star Wars IX debutterà in Italia il 18 dicembre e segnerà la fine della trilogia sequel. Secondo J.J. Abrams, si tratta del momento adatto per chiudere la saga Skywalker.