Colin Trevorrow mostra un dinosauro meccanico dal dietro le quinte di Jurassic World 3

Le riprese di Jurassic World 3 stanno per iniziare sotto il titolo di lavorazione di Arcadia, e nel frattempo Colin Trevorrow ha voluto deliziare gli amanti della saga con un nuovo sguardo al dietro le quinte della produzione.

Nel video che potete trovare in calce alla notizia, infatti, il regista ha mostrato il test dell'animatronic di un dinosauro: proprio come il primo storico capitolo diretto da Steven Spielberg, infatti, la saga sequel di Jurassic Park utilizza un misto di effetti pratici e visivi per riprodurre queste splendide creature sul grande schermo.

"Ci saranno sicuramente gli animatronic" aveva assicurato Trevorrow. "Seguiremo le stesse regole generali di tutti i film del franchise, gli animatronic sono la soluzione migliore per rendere i movimenti dei fianchi e del collo. Non possono correre o fare azioni troppo complesse, e oltre un certo punto si pul utilizzare l'animazione. Sono le stesse regole applicare in Jurassic Park."

Abbiamo avuto un primo assaggio del film grazie a Battle at Big Rock, un cortometraggio ufficiale che fa da raccordo tra il secondo e il terzo capitolo di Jurassic World mostrando le prime conseguenze dell'aver liberato un gran numero di dinosauri tra la gente comune.

In Jurassic World 3, lo ricordiamo, faranno ritorno volti storici della saga originale come Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.