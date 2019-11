Colin Trevorrow darà in beneficenza ciò che guadagnerà da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Tutto è bene quel che finisce bene: sul rapporto tra Disney e Colin Trevorrow per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha regnato per lungo tempo l'incertezza, col regista che rischiava di veder completamente messo da parte quanto fatto nei pochi mesi in cui fu al timone di questo Episodio IX.

Fortunatamente le cose sono poi andate diversamente: il nome di Trevorrow apparirà infatti affiancato ad uno "Story by" durante i titoli di coda di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, a testimonianza del fatto che, nonostante gli ovvi rimaneggiamenti ad opera di J. J. Abrams, alcune delle idee del regista abbiano poi effettivamente visto la luce.

Il buon Colin ha comunque deciso di compiere un nobile gesto e devolvere in beneficenza all'Alexander Devine Hospice tutto quanto gli verrà corrisposto da Disney: "Con i suoi film George Lucas ci ha insegnato che siamo fortemente connessi con ogni essere vivente. Ci ha insegnato a prenderci cura gli uni degli altri, e lui stesso è sempre stato un validissimo esempio da seguire. L'Alexander Devine Hospice aiuta le famiglie nei loro momenti più difficili. Credo non ci sia modo migliore di onorare gli insegnamenti di George Lucas" ha spiegato il regista.

Attorno al film di Abrams, comunque, la curiosità continua a crescere: la povera Daisy Ridley deve ogni giorno respingere migliaia di domande sulla Dark Rey di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; lo stesso J. J. ha invece spiegato che l'idea del ritorno di Palpatine nacque già durante Star Wars: Il Risveglio della Forza.