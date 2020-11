Colin Firth in una New York invasa dagli zombie: in arrivo l'adattamento di Zombie Brother

Secondo quanto riportato da Deadline, Colin Firth ha firmato ufficialmente per il ruolo da protagonista in New York Will Eat You Alive (titolo provvisorio), nuova action comedy targata STX Films e Tencent Pictures basata sul fumetto digitale cinese Zombie Brother.

Alla regia dell'adattamento troviamo Todd Strauss-Schulson (Non è romantico?), mentre tra i produttori figurano Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan della Free Association, e Ged Doherty della Above The Line Productions.

Stando ad una descrizione riportata da Slash Film nel 2019, quando sono emerse le prime anticipazioni sul progetto, la pellicola "seguirà le vicende di Bai, che farà squadra con il suo migliore amico Fatty, la sua futura fidanzata Beck e un gruppo di newyorkesi per sopravvivere ad una mostruosa apocalisse. Mentre il gruppo viaggia per la città, scopre l'origine dell'epidemia e deve intraprendere una missione per salvare l'apocalisse zombie."

Adam Fogelson, Chairman di STXfilms Motion Picture Group, ha commentato così il casting di Firth: "Abbiamo sempre voluto trovare un cast che desse vita al materiale originale ed elevasse l'azione, e non si può raggiungere meglio questo obiettivo che assumendo Colin Firth. Da Il discorso del re a Kingsman, Colin offre sempre una performance da Oscar. Siamo entusiasti di collaborare con lui per New York Will Eat You Alive in un ruolo che gli permetterà di divertirsi e allo stesso tempo mostrare il suo impassibile umorismo e i suoi tempi comici."

Creato da Jia Haibo, Zombie Brother è uno dei fumetti digitali di maggior successo tra quelli distribuiti da Tencent con oltre 28 miliardi di visualizzazioni. La sua serie animata ha inoltre ottenuto 3.7 miliardi di visualizzazioni in due stagioni.

Firth prossimamente apparirà nel dramma romantico Supernova che lo vedrà come protagonista insieme a Stanley Tucci. Se siete amanti del genere zombie, qui potete trovare le ultime novità sull'atteso Army of the Dead di Zack Snyder.