Colin Firth e Julie Walters entrano nel cast de Il Giardino Segreto

The Secret Garden (Il Giardino Segreto) è il nuovo adattamento di StudioCanal, diretto da Marc Munden. La fotografia principale è iniziata e oggi e, tra gli altri membri del cast, figurano anche il premio Oscar Colin Firth e Julie Walters.

The Secret Garden è ambientato in Inghilterra e racconta la storia di Mary Lennox (Dixie Egerickx), una ragazzina di 10 anni nata in India da ricchi genitori britannici che non l'hanno mai voluta. Quando i suoi genitori muoiono improvvisamente, viene rimandata in Inghilterra per vivere con suo zio, Archibald Craven (Colin Firth) nella sua sperduta tenuta di campagna, nelle brughiere dello Yorkshire. Lì, inizia a scoprire molti dei segreti di famiglia, in particolare quando incontra suo cugino Colin (Edan Hayhurst), malato e tenuto chiuso in un'ala della casa. È la storia di due bambini problematici, disadattati, che si guariscono a vicenda - in parte grazie ad un meraviglioso giardino segreto, sperduto tra i possedimenti di Misselthwaite Manor.

La vincitrice del BAFTA Julie Walters sarà la signora che si occupa della casa, la governante Mrs Medlock, alla magione Misselthwaite. Amir Wilson sarà Dickon, e Isis Davis interpreterà Martha.

Il regista, Munden, ha commentato così: "Questa è una fantastica rivisitazione di The Secret Garden: non vedo l'ora di esplorarlo. È un'occasione per immergerci in un mondo misterioso e meraviglioso, che giocherà con l'immaginazione di adulti e bambini."

David Heyman, uno dei produttori, ha detto: "Sono felice di lavorare di nuovo con StudioCanal a The Secret Garden, portato così vividamente in vita dallo scrittore Jack Thorne. Sono davvero esaltato all'idea di lavorare con il nostro regista Marc Munden, che porterà di sicuro la sua visione particolarissima a questa storia d'infanzia senza tempo. E non potrei essere più entusiasta del fatto che Colin Firth e Julie Walters si siano uniti a questo viaggio, insieme a un nuovo straordinario trio di giovani attori."

Rosie Alison ha poi confermato: "The Secret Garden è una storia unica, piena di mistero e meraviglia, e siamo entusiasti del fatto che Marc Munden porterà la sua viusione al classico di Jack Thorne. In Colin Firth e Julie Walters, abbiamo trovato i membri ideali del cast per dare vita a questa storia. E siamo enormemente entusiasti di mostrare tre giovani attori straordinari, che sono Dixie Egerickx, Edan Hayhurs e Amir Wilson."