Colin Firth compie 63 anni: 'Quando sposi un italiano sposi un intero Paese'

Attore british per eccellenza, Colin Firth è in realtà in parte un italiano a tutti gli effetti: come molti di voi ricorderanno, l'attore che oggi compie 63 anni è infatti stato sposato per ben 20 anni con la produttrice e regista Livia Giuggioli, legame che ha portato la star di Orgoglio e Pregiudizio a non prendere sottogamba la nostra cultura.

Convolati a nozze nel 1997 e separatisi nel 2019, Firth e Giuggioli hanno portato avanti per più di 20 anni un matrimonio valso al nostro Colin quella cittadinanza italiana ottenuta nel 2017 e della quale l'attore capace di interpretare tutti i suoi stunt in Kingsman sembra andare ancora oggi decisamente fiero.

"Tutti sanno che quando sposi un italiano non sposi una persona, sposi una famiglia e forse un intero Paese. Questo Paese mi ha inondato di regali, con gli anni: mi ha dato la cultura, la letteratura, il grande cinema, l'arte, l'opera, la moda, la cucina... La lista è infinita, ma il regalo più grande sono sicuramente i miei due meravigliosi bambini. E anche se il mio matrimonio purtroppo è finito, l'amore per l'Italia non finirà mai, ormai è la mia seconda casa e non riesco più ad essere oggettivo nel parlarne" furono le parole di Firth. Noi non abbiamo nulla da ridire, e voi?