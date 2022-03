Colin Farrell svela il suo amore per E.T.: 'Sono diventato attore grazie a Henry Thomas'

Mentre era impegnato nella campagna promozionale attorno all'uscita di The Batman, Colin Farrell ha avuto modo di parlare dei suoi film preferiti e ha così potuto svelare il suo amore per E.T. - L'Extra-Terrestre, di Steven Spielberg, che proprio quest'anno festeggerà il 40 anniversario dell'uscita. Il film ha convinto Farrell a diventare attore.

"Un film che pensavo fosse notevole già alla prima visone era E.T., e l'eccitazione di quella creatura proveniente da un pianeta lontano, e lo troverei notevole anche se uscisse oggi", ha spiegato Farrell. "Ma quello che trovo più notevole adesso è la storia di famiglie distrutte. Come in Incontri ravvicinati del terzo tipo, Steven Spielberg ha fatto alcuni dei film più, per quanto mi riguarda, divertenti della storia del cinema. Ma anche quando sono divertenti, al centro, c'è una sorta di frattura emotiva e psicologica in corso. La famiglia in E.T. è nei guai. I federali che camminano nella foresta, e le chiavi che tintinnano - le chiavi mi ossessionavano, ogni volta che da bambino sentivo tintinnare le chiavi. E la magia. Quando decollano per la prima volta in quella foresta e iniziano a volare... mi è venuta la pelle d'oca. Mi sono venute le lacrime sul divano questo Natale, ma sono io [a pensare alla] mia mortalità e cose del genere, ne sono sicuro. Sai, nostalgia e malinconia. Ma, sapete, sono tante ragioni per cui è un grande film".

Mentre anche Drew Barrymore si prepara a festeggiare E.T. con Spielberg, Colin Farrell è reduce dalla sua interpretazione del Pinguino in The Batman. In una recente intervista Farrell ha parlato del suo personaggio, dicendo che "c'è un grande dolore in Oz, e credo che come riferimento principale, non per la mia performance, ma solo da un punto di vista emotivo per Matt - credo che Fredo de Il Padrino fosse il riferimento". L'attore ha infatti descritto il personaggio come un uomo davvero ambizioso che non ha mai avuto l'opportunità di esplorare davvero i suoi desideri, in quanto considerato da tutti come qualcuno che "non poteva essere capace" di raggiungerli.