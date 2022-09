Colin Farrell stanco della cancel culture: 'Smettiamola con i giudizi troppo affrettati'

Colin Farrell è a Venezia per la presentazione di The Banshees Of Inisherim, il film che segno il suo ritorno sul grande schermo con Brendan Gleeson dopo In Bruges e, nel corso della conferenza stampa ha voluto dire la sua sull'abusata pratica della cancel culture.

L'attore ha sottolineato quanto in questo mondo che corre sempre più veloce non siano assolutamente ammissibile giudizi troppo affrettati che conducono a moderne forme di ostracismo. Proprio parlando della nuova pellicola di Martin McDonagh ha rivelato che a suo avviso il cinema potrebbe essere uno dei mezzi per combattere questa constante ondata di disinformazione.

Farrell ha aggiunto: "Quando arriva poi il momento critico, torneremo tutti a parlare sempre bene bene. È come le persone che non credono in Dio finché non si trovano di fronte alla morte. Bisogna insistere sulla conversazione e sulla condivisione di pensieri e sentimenti. È un mondo che è così veloce, smettiamola con i giudizi troppo affrettati. Non usiamo la cancel culture per dimenticarci di tutto questo. Bisogna parlare davvero, conversare e scambiare idee, bisogna provare a tenere la mente sempre aperta. Sarebbe una cosa davvero meravigliosa".

Qualche tempo fa anche Johnny Depp si è scagliato contro la cancel culture, essendo lui stesso stato negli ultimi anni vittima di questa pratica denigratoria che lo ha costretto tra l'altro a rinunciare a numerosi impegni lavorativi. Insomma, le star sembrano essere tutte concordi sulla questione.