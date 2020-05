Colin Farrell sfoggia il fisico durante la quarantena: The Batman ancora in pausa

Con le riprese di The Batman in pausa a tempo indefinito a causa della pandemia, l'interprete di Pinguino Colin Farrell sta passando la quarantena nella sua casa a Los Angeles, dove è stato avvistato durante un'intensa sessione di allenamento.

Dopo le foto che lo hanno ritratto diversi mesi fa con un fisico rotondo e i capelli color platino, look che lo stesso attore ha confermato non essere collegato al ruolo del villain DC, Farrell in questi giorni si è mostrato in perfetta forma fisica, come testimoniato dalla foto che potete trovare in calce alla notizia (via Daily Mail).

La produzione del film di Matt Reeves è bloccata dallo scorso marzo, e visto che le riprese principali si stavano svolgendo a Londra è ancora presto per capire quando gli attori potranno fare finalmente ritorno sul set. Proprio per questo, Warner Bros. ha recentemente deciso di spostare l'uscita della pellicola dal 25 giugno al 1° ottobre 2021.

Insieme a Farrell, lo ricordiamo, il cast di The Batman vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, Paul Dano come l'Enigmista, Andy Serkis nel ruolo di Alfred e Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon.

