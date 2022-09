Colin Farrell ricorda la sua amicizia con Elizabeth Taylor: 'Amava i polizieschi'

Molto presto Colin Farrell sarà al cinema con The Banshees of Inisherin e nei giorni scorsi l'attore ha colto l'occasione di ricordare la cara amica Elizabeth Taylor nel corso di un evento di beneficenza organizzato contro l'AIDS.

Salito sul palco per ritirare un premio, Farrell ha detto: "Era molto chiaro per me dalle conversazioni che abbiamo avuto che amava tutti polizieschi come CSI o ciò che conteneva una scena del crimine".

La loro amicizia però andasse davvero ben oltre le semplici chiacchiere sulla televisione. Farrell ha ricordato che hanno perso brevemente i contatti mentre stava attraversando un periodo difficile della sua vita e per questo l'attrice vincitrice di ben 3 Premi Oscar lo ha richiamato per non averla resa partecipe in un momento così complicato.

"Ha detto: 'Perché non hai chiamato?' e io l'ho detto che avevo molte cose da fare. La mia testa era distrutta. Ero di cattivo umore. E lei ha aggiunto: 'Beh, questo non è il tipo di amicizia che mi interessa, non voglio che tu mi renda partecipe solo dei tuoi giorni di sole'".

Colin Farrell ha poi ricordato al pubblico l'impegno della Taylor per la lotta all'AIDS: "Il sogno di Elizabeth era quello di porre fine all'HIV/AIDS per sempre. Non ci siamo arrivati. C'è ancora molto lavoro da fare, ed è per questo che siamo qui stasera... Siamo qui stasera per concentrarci di nuovo e anche per guardare al lavoro che deve ancora essere fatto nella battaglia contro l'HIV e l'AIDS e la sua diffusione".

Al di là del suo impegno nel social, Colin Farrell si è scagliato contro la cancel culture, criticando aspramente l'abuso di questa pratica. Questo è un nuovo momenti d'oro per l'attore che ha anche conquistato il pubblico con la sua interpretazione del Pinguino in The Batman di Matt Reeves.