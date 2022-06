Colin Farrell e quegli shorts troppo corti: 'Mio figlio mi implora di non indossarli'

Il Pinguino di Colin Farrell in The Batman ha letteralmente conquistato il pubblico e la critica ma a quanto pare, l'attore ha i suoi detrattori e tra questi, in cima alla lista c'è suo figlio che non fa altro che criticarlo aspramente per i cortissimi pantaloncini con cui va in giro.

Intervenuto al The Ellen DeGeneres Show, Farrell ha ammesso di avere spesso pesanti battibecchi con il suo secondogenito proprio per via della nonchalance con cui indossa quello che secondo il tredicenne sarebbe un indumento altamente imbarazzante.

"Mio figlio più piccolo è mortificato. Mi dice: 'Per favore, papà, non indossare i pantaloncini corti. Ti imploro'. Ma per la cosa importante è stare comodi. Non si tratta di una questione di moda. Non è una 'cosa alla moda' Ellen. Lo zoccolo di cammello non è mai alla moda, abbiamo avuto questa conversazione! Ma a me piacciono comunque".

E chissà se gli shorts inorridiscono il figlio di Colin Firth come il trucco del Pinguino. A tal proposito l'attore ha detto: "Quando mio figlio mi ha visto per la prima volta nei panni del Pinguino è rimasto completamente inorridito. Era terrorizzato, gli ci è voluto un minuto per riprendersi".

Insomma, poco importa se siate i figli di una star di Hollywood o di un comune mortale, proverete sempre vergogna per qualcosa che fanno i vostri genitori. Come si suol dire: "Mal comune, mezzo gaudio".